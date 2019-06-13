الأمم المتحدة: مظاهر الحوثي العسكرية ما زالت بميناء الحديدة

2019/06/13 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأمم المتحدة عن أن المظاهر العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المدعومة من إيران "لا تزال موجودة إلى حد كبير"، في ميناء الحديدة، فيما أُزيلت من ميناءي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة (غرب

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