المهندس يهنئ العراقيين بالذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي

2019/06/13 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس العراقيين بالذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي.

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