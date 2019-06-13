الرافدين: صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 1100 متقاعد

2019/06/13 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 ملايين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

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