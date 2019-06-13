وزارة البيئة تعلن توفر درجات وظيفية

2019/06/13 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة البيئة عن توفر درجات وظيفية على ملاكها.وبينت ان “التقديم من يوم 12/6/2019 ولغاية 1/7/2019 وعن طريق سحب الاستمارة من الرابط ( ص2 ) http://www.moen.gov.iq/Portals/0/نادي%20البيئة%20الرياضي/تعيينات%202019/new%202019.pdf وملئها باليد وارسالها مع المستمسكات المذكورة في الاعلان على الايميل servicefinance2007@gmail.com او التقديم المباشر في مقر الوزارة الكائن في بغداد / العلاوي / مقابل مبنى […]

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