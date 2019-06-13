مازن الياسري - رسالة مفتوحة للسيد وزير الثقافة العراقي.. حول الاثار العراقية ومتاحف المحافظات

2019/06/13 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الياسري عزيزي الدكتور عبد الامير الحمداني المحترم..تحية وبعدنعم اننا لم نلتقي يوماً..ولكن ما سمعته عنك يثير التفائل كونك متخصص اثاري ومدافع عن الارث الحضاري العراقي..وهذا ما شجعني بأن اكاتبك بهذه الرسالة التي اختاريت ان تكون مفتوحة امام جميع المهتمين لقناعتي بأن مضمونها عام ويمثل اهمية لكل مهتم بالارث الانساني الحضاري الرافديني.لا داعي للأطالة فخير الكلام كما يقال ما قل ودل ..سيادة الوزير اعلن......

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