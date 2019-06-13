جماهير برشلونة تتلقى النبأ السعيد بشأن غريزمان

2019/06/13 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حسم الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل مارين، قضية نجم الفريق الفرنسي أنطوان غريزمان، التي أسالت الكثير من المداد خلال الفترة الماضية.

وفي ايار الماضي، أعلن لاعب منتخب فرنسا وضع حد لمسيرته مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي، قائلا "لقد كانت 5 سنوات رائعة معكم..



ستكونون دائما في قلبي شكرا لكم جميعا".وبعد أن رافقت اللاعب البالغ من العمر 28 عاما تقارير إخبارية كثيرة تفيد بقرب انتقاله إلى برشلونة، خرج أنخيل مارين بتصريح يؤكد فيه صحة هذه الأنباء.ونقل موقع "سبورت إنغليش" عن رئيس الأتلتيكو قوله لإذاعة محلية "أعلم جيدا أين سيلعب غريزمان الموسم المقبل..



كنت على علم منذ مارس الماضي أنه سينتقل إلى برشلونة".وعقب آخر مباراة للمنتخب الفرنسي ضد أندورا، أول أمس الثلاثاء، قال غريزمان في تصريحه لوسائل الإعلام "يجب أن تكونوا صبورين قليلا..



أنا أول شخص يريد أن يكشف لكم خططي المستقبلية، لكن علينا الانتظار في الوقت الحالي، ربما سنعرف المزيد في غضون أسبوعين".وقرر غريزمان الرحيل عن النادي المدريدي، على الرغم من امتداد عقده حتى 2023، وذلك بعدما جدده في الموسم الماضي.وكان غريزمان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، ولكنه فضل البقاء في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ورفض العرض الكتالوني.انتهى

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