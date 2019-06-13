1573 مخالفة نقل غير قانوني للركاب في أبوظبي

2019/06/13 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ إجمالي عدد مخالفات النقل غير القانوني للركاب بالمركبات الخاصة في إمارة أبوظبي 1,573 مخالفة حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) 2019.

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