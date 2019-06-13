واشنطن: اعتداء أبها

2019/06/13 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تنديدها بهجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها جنوبي السعودية؛ بحسب تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي ...

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