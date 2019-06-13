طقس الخميس.. سحب رعدية على المرتفعات ورياح نشطة بهذه المناطق

2019/06/13 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الر...

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