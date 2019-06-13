بعثة أممية: لا وجود لقوات الحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية رئيسية منذ شهر

2019/06/13 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت بعثة أممية معنية بمراقبة اتفاق السلام بين الأطراف المتحاربة في الحديدة، أمس الأربعاء، أنها لم تكتشف أي وجود لقوات الحوثيين في ثلاثة موانئ رئيسية منذ انسحاب الجماعة منها قبل شهر.وقال اللفتنانت جنرال، مايكل لوليسجارد، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الحديدة في بيان إن الدوريات الأممية المنتظمة لم […]

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