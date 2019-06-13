2019/06/13 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرص عمل لنازحي شنكال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
مركز لالش في شاريا بدعم وتعاون من منظمة JDA الدولي بتامين 128 فرصة عمل لمحدودي الدخل من الجنسين لنازحي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرص عمل لنازحي شنكال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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