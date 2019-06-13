فرص عمل لنازحي شنكال

2019/06/13 | 09:10

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بغداد :سومر نيوز

مركز لالش في شاريا بدعم وتعاون من منظمة JDA الدولي بتامين 128 فرصة عمل لمحدودي الدخل من الجنسين لنازحي...

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