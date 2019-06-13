القصف التركي يصل لقلب دهوك ويتسبب بخسائر جسيمة

2019/06/13 | 09:10

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بغداد :سومر نيوز؟ شنت طائرات حربية تركية، فجر الخميس، غارات على مناطق في إقليم كردستان شمالي العراق، مما تسبب في خسائر م...

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