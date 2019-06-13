غوغل تكشف رسميا تصميم هاتفها الجديد

2019/06/13 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدون سابق إنذار، كشفت شركة "غوغل" الأميركية أول صورة لهاتفها الجديد "بيكسل 4"، المنتظر طرحه في الأسواق بعد أشهر قليلة.

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