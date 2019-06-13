2019/06/13 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية ، امس الاربعاء ، عن نجاح التشغيل التجريبي للمحولة الذاتية السادسة الجديدة 400/132KV في محطة البصرة 400 .وقال مدير عام الشركة المهندس ” زياد علي فاضل” ان ملاكات نقل الطاقة في الجنوب وبجهود ذاتية انجزت مشروع نصب المحولة الذاتية السادسة سعة 250MVA والذي يعد اهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل الطاقة في الجنوب تعلن انجاز اهم مشاريع صيف 2019 في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل الطاقة في الجنوب تعلن انجاز اهم مشاريع صيف 2019 في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل الطاقة في الجنوب تعلن انجاز اهم مشاريع صيف 2019 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).