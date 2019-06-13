مجلس واسط يكشف عدد ساعات تجهيز المحافظة بالكهرباء

2019/06/13 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..كشف مجلس محافظة واسط، الخميس، عدد ساعات تجهيز المحافظة بالكهرباء، مؤكداً ان اتفاقا حكوميا من المؤمل ان ينفذ لتصل بعده ساعات تجهيز واسط بالكهرباء الى اكثر من 21 ساعة باليوم.وقال عضو مجلس المحافظة غالب الرديني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة واسط تحتاج الى 900 ميكا واط من اجل تجهيز المحافظة […]

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