السلامة البحرية البريطانية: التحقيق جار بشأن هجوم محتمل بخليج عُمان

2019/06/13 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن "هيئة السلامة البحرية البريطانية" أن حادثاً غامضاً وقع، الخميس، في خليج عُمان، ودعت للحذر الشديد بعد الحادث، فيما أضافت أن التحقيق جار بشأن هجوم محتمل في خليج عُمان.وتحدثت

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