عودة المياه النقية إلى مجمع الأبراج في عجمان بعد انقطاع ثلاثة أيام

2019/06/13 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اليوم الخميس، عن عودة المياه النقية للبرج الذي شهد حادثة التلوث بعد مرور ثلاثة أيام على انقطاع المياه من المبنى.

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