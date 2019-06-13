خلية الصقور تكشف عن خيوط التفجيرات في نينوى

2019/06/13 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت خلية الصقور الاستخبارية، الخميس، خيوط التفجيرات الأخيرة في نينوى، فيما اعلنت عن اعتقال منفذيها.وقالت الخلية في بيان لها تلقت /المعلومة / ، نسخة منه، انه “انطلاقاً من دافع المسؤولية الوطنية وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، قام افراد خلية الصقور الإستخبارية في نينوى بتوجيه ضربات موجعة لفلول عصابات داعش الإرهابية، […]

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