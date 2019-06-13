فرص عمل لنازحي شنكال

2019/06/13 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قام مركز لالش في شاريا بدعم وتعاون من منظمة JDA الدولي بتامين 128 فرصة عمل لمحدودي الدخل من الجنسين لنازحين من شنكال ومتضرري مدينة شاريا.وقال دلكش سليم مدير مركز لالش الثقافي والاجتماعي في شاريا بتصريح صحفي، انه “بعد العمل لمدة 20 يوما، حصل كل عامل على 400 دولار مقابل عمله وخدمته”.[…]

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