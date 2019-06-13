اعتقال اجنبي بحيازة كمية هائلة من المخدرات في زرباطية

2019/06/13 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعتقلت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، مسافر اجنبي بحوزته كمية هائلة من المخدرات.وذكرت الهيأة في بيان ان “تم إلقاء القبض على مسافر أيراني، بحوزته مادة مخدرة نوع ” ترياك تزن 3 كيلو غرام مع حبوب مخدرة” في منفذ زرباطية الحدودي يروم إدخالها إلى العراق.وبين ان “العملية تمت بالتعاون المشترك بين […]

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