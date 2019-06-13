2019/06/13 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادر محلية عمانية، إن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان، كما دعت "هيئة السلامة البريطانية" للحذر الش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتيْ نفط في بحر عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).