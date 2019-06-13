لاقت استحسانًا.. هنا تفاصيل ما أعدته جامعة شقراء عن مواعيد وشروط القبول

2019/06/13 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة مميزة لاقت استحسان الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ أعدت جامعة شقراء نشرةً تعريقية عن مواعيد وشروط القبول في جميع كلياتها، والتخصصات المتاحة ...

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