الإعمار: مساع لتشييد 33 ألف وحدة سكنية بأسلوب البناء الحديث

2019/06/13 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، الخميس، عن مساعيها لتمويل 33 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات لتكون نواة لتوسعة السكن الحضاري للمرحلة المقبلة.وذكر وزير الاعمار بنكين ريكاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “جميع معالجات ازمة السكن خلال المدة الماضية، لم تكن كافية، اضافة الى عدم وجود مشاريع […]

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