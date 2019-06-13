2019/06/13 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس قالت شرطة ديالى إن عملية أمنية انطلقت أمس الأربعاء تمكنت حتى الآن من تدمير مضافة لفلول عصابات داعش الإرهابية ومعالجة عبوتين ناسفين في المناطق الشمالية المحاذية لمحافظة صلاح الدين.وتحدث الناطق الرسمي لقيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية في تصريح تلقته “خطوة برس” عن “تدمير مضافة لفلول عصابات داعش الارهابية ومعالجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى: تدمير مضافة لداعش ومعالجة عبوات ناسفة شمالي المحافظة وكالة خطوة برس.

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