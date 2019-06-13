2019/06/13 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ظل مصير لوحة “المسيح المخلص” لليوناردو دافنشي لغزاً منذ أن بيعت في مزاد علني في نيويورك عام 2017، لكن يبدو أن اللوحة التي حطمت كل الأرقام القياسية من حيث السعر تزين الآن ردهات اليخت الفاره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.فقد ذكر موقع “آرت نت” أن اللوحة التي بيعت بمبلغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغلى لوحة في العالم تزين قصرا عائما لولي العهد السعودي وكالة خطوة برس.

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