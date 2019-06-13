تسرب مواد مشعة من مفاعل ديمونا الاسرائيلي

2019/06/13 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مركز الأبحاث النووية الإسرائيلي في ديمونا، للمرة الأولى، بحدوث تسرب للمواد المشعة ووقوع حوادث مختلفة، على مدى سنوات عمل المركز.

وكشف المركز عن ذلك، في

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