جيش الاحتلال يخطف راعيين في مزارع شبعا

2019/06/13 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطفت وحدة من قوات كوماندوس إسرائيلية لبنانيا وسوريا في محيط بلدة شبعا ونقلتهما إلى داخل مزارع شبعا المحتلة، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام

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