مدرب الكهرباء: وصلنا الى نهائي الكأس بالمجهود وليس بالحظ

2019/06/13 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد مدرب نادي الكهرباء، عباس عطية، الخميس، ان فريقه وصل الى نهائي بطولة كأس العراق بالمجهود والتعب وليس بالحظ.وقال عطية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “التأهل الى نهائي كأس العراق، لم يأتي بالحظ بل بمجهود الجميع، كل المباريات لها حسابات خاصة واعمل على تفصيل المواجهات بشكل كامل”.واوضح أن “كل الاندية […]

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