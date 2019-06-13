2019/06/13 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر ان يزور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس مدينة اربيل .

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن عبد المهدي سيجتمع مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الاقليم الجديدة.

وتشير المعلومات فإن عبد المهدي سيناقش الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد مع رئيس الاقليم، والعمل على ايجاد السبل لمعالجتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يزور اربيل ويجتمع مع رئيس اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يزور اربيل ويجتمع مع رئيس اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).