الطقس.. صحو والحرارة عند 44 مئوية

2019/06/13 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيأة الانواء الجوية ان “طقس الايام المقبلة سيكوم صحوا ودرجة الحرارة عند الـ44 مئوية.وذكرت الهيأة في بيان ان “طقس صحو في كافة مناطق البلاد والحرارة في بغداد 44 درجة مئوية في يوم الجمعة، اما السبت سيكون صحوا في كافة المناطق وارتفاع للحرارة”.وبين ان “طقس يومي الأحد والأثنين صحو في […]

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