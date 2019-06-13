2019/06/13 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن العراق عدم مشاركته في “ورشة العمل الاقتصادية”، التي ستُنظم في البحرين في أواخر الشهر الحالي بدعوة أمريكية، مؤكدا تمسكه بموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح تابعته “خطوة برس” إن “العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين، وذلك يعود لموقفه الثابت من القضية الفلسطينية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعلن رفضه المشاركة في مؤتمر البحرين وكالة خطوة برس.

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