بحجة منع التوطين.. آلاف السوريين بلا مأوى بعد هدم غرفهم بلبنان

2019/06/13 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات آلاف النازحين السوريين في العراء بمنطقة عرسال (شرقي لبنان) بعد قرار السلطات اللبنانية هدم غرف الصفيح الإسمنتية في مخيمات اللاجئين، وأقر مسؤول حكومي بأن الهدف هو منع توطين السوريين.

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