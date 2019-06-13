تصعيد إسرائيلي جديد بغزة.. قصف من الجو وطوق أمني في البحر

2019/06/13 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة، بعد ساعات من فرض تل أبيب طوقا أمنيا بحريا على القطاع، تحت ذريعة إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع المحاصر.

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