مسؤول أمريكي: اعترضنا شحنات أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

2019/06/13 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة اعترضت شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للميليشيا الحوثية.

وأكد هوك ...

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