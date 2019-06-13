2019/06/13 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة اعترضت شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للميليشيا الحوثية.
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وأكد هوك ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمريكي: اعترضنا شحنات أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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