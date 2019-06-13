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مسؤول أمريكي: اعترضنا شحنات أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين


مسؤول أمريكي: اعترضنا شحنات أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين
2019/06/13 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة اعترضت شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للميليشيا الحوثية.

وأكد هوك ...

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