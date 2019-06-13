حادث غامض في بحر عمان يستهدف ناقلات نفط

2019/06/13 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت «هيئة السلامة البحرية البريطانية»، اليوم الخميس، عن وقوع حادث غامض في خليج عمان، وفقًا لما ذكرته «العربية».ودعت «هيئة السلامة البحرية البريطان...

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