نابي كيتا.. دينامو خط الوسط.. أمل منتخب غينيا في العرس الإفريقي

2019/06/13 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع لاعب الوسط الغيني نابي كيتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لقيادة منتخب بلاده نحو الوصول إلى أبعد مدى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقب...

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