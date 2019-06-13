2019/06/13 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام صباح الخميس بسماع دوي انفجارات متتالية قوية في بحر عمان وقالت إنه تمّ استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل اعلام: استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالنفط الخام في بحر عمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل اعلام: استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالنفط الخام في بحر عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).