زراعة كربلاء تنهي حملة مكافحة أكثر من 12 ألف دونم من بساتين النخيل ضد حشرة الدوباس

2019/06/13 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النب للأخبار/ أنهت الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية بمديرية زراعة كربلاء، حملتها المجانية لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل باستخدام الرش الارضي والحقن بهدف تقليل اضرارها السلبية على النخيل في عموم كربلاء.ونقل بيان لاعلام المديرية عن رزاق الطائي مدير زراعة كربلاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، إن "كوادرنا المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية نفذت حملة مجانية لمكافحة الدوباس على النخيل ( الرش الأرضي) وباستخدام الهولدرات وطريقة الحقن تم خلالها مكافحة( 12 ) ألف و(180) دونما في مناطق مختلفة من كربلاء".

وأضاف ان "الحملة الارضية التي بدأت يوم الأول من أيار الماضي وانتهت يوم التاسع من شهر حزيران الجاري ، نفذت بالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات تم خلالها استخدام ثلاث مبيدات هي (فلاش - الفارين –الفاسين) للرش الارضي ومبيدي( اكتارا - ميدال) لطريقة المكافحة بالحقن"

واضح انه تم مكافحة(1250) دونما بطريقة الحقن باستخدام(160) لترا من مبيد اكتارا و(50) لترا من مبيد ميدال، فيما تم مكافحة(10930) دونما بطريقة الرش الأرضي عن طريق الهولدرات باستخدام(1170) لترا من مبيد فلاش و (1500) لتر من مبيد الفارين و(170) لتر من مبيد الفاسين.

واشار مدير زراعة كربلاء إلى ان "قسم وقاية المزروعات سبق وان استلم خمسة انواع من المبيدات من مناشئ رصينة من دائرة وقاية المزروعات ثلاثة منها لاستخدامها للرش الأرضي بواسطة الهولدرات وهي (1170) لتر من مبيد فلاش و(1500) لتر من مبيد الفارين و(200) لتر من مبيد الفاسين ومبيدين لاستخدامها بعملية المكافحة باستخدام عملية حقن النخيل وهي(100) لتر من مبيد(اكتار) و(50) كغم من مبيد ميدال".



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