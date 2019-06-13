الرافدين يعلن عن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

2019/06/13 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين 3 و5 و8 و10 ملايين دينار، عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 1100 متقاعد".

وأوضح البيان، ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".



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