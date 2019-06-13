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معمل سمنت عراقي جديد يدخل الخدمة


معمل سمنت عراقي جديد يدخل الخدمة
2019/06/13 | 09:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

اعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن منح الجهاز المركزي ل...

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