معمل سمنت عراقي جديد يدخل الخدمة

2019/06/13 | 09:42

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن منح الجهاز المركزي ل...

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