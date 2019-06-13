بوتين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تنتقل من سيء إلى أسوأ

2019/06/13 | 09:42

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متابعة :سومر نيوز

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متدهورة وتنتقل من...

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