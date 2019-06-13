كنه: مليون و47 ألف نازح بحاجة ماسة الى رعاية انسانية

2019/06/13 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية ،الخميس، ان عدد النازحين الذين لم يعودوا الى مناطقهم لحد الان يبلغ مليون و47 ألف نازح وانهم بحاجة ماسة الى رعاية ومساعدات انسانية خاصة وان المساعدات الدولية قد خفت بسبب انشغالهم بمناطق اخرى من العالم , مشيرا الى ان الجهود الحكومية مازالت ضعيفة اتجاههم من خلال تأخيرها باعمار […]

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