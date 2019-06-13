السلامة البحرية البريطانية: هجوم محتمل في خليج عُمان

2019/06/13 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت هيئة السلامة البحرية البريطانية من أن حادثاً غير محدد وقع في بحر عُمان، وطالبت بتوخي "الحذر الشديد" وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.وأصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة

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