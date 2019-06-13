استسلم الأب.. 53 جلسة لم تفلح لعلاج

2019/06/13 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يجد والد طفلة بمكة المكرمة، تعاني من عدة أمراض تكالبت عليها منذ ولادتها، سبيلًا لعلاجها؛ سوى الاستسلام للمستشفيات الخاصة التي استنزفت ما في جيبه، ف...

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