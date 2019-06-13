السويد تطرد إماما عراقيا يمجد بداعش

2019/06/13 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن مكتب الهجرة السويدي، أن السلطات السويدية ستطرد ثلاثة أجانب بينهم إمام عراقي، وذلك للاشتباه بتوليهم أدواراً قيادية في حركات متطرفة.وتم توقيف إمام مسجد غافلي (شرق) المُكنّى أبو رعد وابنه، في نهاية نيسان من قبل عناصر مكافحة الإرهاب.ثم تم تقديم طلب طرد إلى مكتب الهجرة الذي أصدر يوم الثلاثاء الماضي […]

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