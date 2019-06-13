طقس الأيام الأربعة المقبلة وهذه توقعات الحرارة

2019/06/13 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 44 درجة مئوية".وأضاف ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً في كافة المناطق وارتفاع للحرارة".أما طقس الأحد والأثنين سيكون "صحواً في كافة المناطق ولا تغير بالحرارة".فيما توقع المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الخميس "إرتفاعاً بسيطاً بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل يعقبهُ انخفاض واضح لها ودون المعدل".انتهى

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