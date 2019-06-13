بلومبيرغ: ثروة ترامب وصلت الى 3 مليار دولار

2019/06/13 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشفت وكالة بلومبيرغ البريطانية في تقرير لها، الخميس، أن ثروة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حققت زيادة بنسبة 5 % عما كانت عليه العام الماضي لتصل الى ثلاثة مليارات دولارمدفوعة بالقفزة الكبيرة في قيمة “صفقة المكاتب” التي تمت مقاضاته بسببها لمنعه من تنفيذها.وذكر التقرير الذي تابعته وكالة /المعلومة/، إن ” الزيادة في […]

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