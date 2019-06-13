2019/06/13 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجاران كبيران يستهدفان ناقلتي نفط في بحر عمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 09:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجاران كبيران يستهدفان ناقلتي نفط في بحر عمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجاران كبيران يستهدفان ناقلتي نفط في بحر عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).