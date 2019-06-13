2019/06/13 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفادت قناة “إن أر تي”، بقصف نفذته طائرات حربية تركية استهدف محطة وقود قرب قضاء العمادية في محافظة دهوك شمالي العراق.وذكرت القناة أن “محطة الوقود المستهدفة تبعد نحو كيلو متر واحد عن وسط مدينة العمادية، وعدة أمتار عن مقر الفرع الـ 18 للحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضافت أن “الهجوم ألحق أضرارا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات تركية تقصف محطة وقود في دهوك وكالة خطوة برس.

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