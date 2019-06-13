رئيس اقليم كردستان يكلف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة للاقليم

2019/06/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، مسرور بارزاني لتشكيل حكومة اقليم كردستان .وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان , ان رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني قرر بحضور فالا فريد، رئيسة برلمان كردستان، والقاضي بنكين قاسم محمد، رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان، بالأمر الإقليمي رقم (١) للعام ٢٠١٩، وبناء على قرار برلمان كوردستان المرقم (٧) […]

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